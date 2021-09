Sono anni che Giorgio Manetti ha abbandonato la corte di Maria De Filippi per dedicarsi ad altri progetti. Il toscano ha più volte rivelato che avrebbe voluto recitare e partecipare a L’Isola dei Famosi. Se nessuno l’ha invitato a partire per l’Honduras, qualcuno invece ha pensato di dargli una possibilità come attore. Il Gabbiano infatti ha recitato nel cortometraggio di Domenico Costanzo, ‘A Killer For A Friend‘.

“Amici da questo momento potete visionare il mio cortometraggio “A Killer for a Friend” su Youtube. Una cosa divertente tra due amici, prodotta ed interpretata con l’amico Marco Becagli e diretta dal regista fiorentino Domenico Costanzo. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto. Buona visione”.

Il film è recitato in inglese e racconta la storia di Vincent (Giorgio Manetti), un famoso ladro di Las Vegas che vola in Italia dopo aver scoperto di avere un figlio a Firenze. Sono sicuro che i nostalgici di The Lady apprezzeranno quest’opera. Unica pecca? Mi sarei aspettato un bel cameo di Gemma Galgani in un personaggio in stile bond girl.

Giorgio Manetti, la trama di A Killer For a Friend.

“Vincent, un ladro internazionale che vive a Las Vegas, scopre di avere un figlio da una donna con la quale ha avuto una brevissima avventura mentre era in Italia per business molti anni prima. Decide allora di prendere un volo per Firenze, incontrare questa donna e vedere suo figlio per la prima volta. Una decisione che però non piace molto al boss e alla sua band di malavitosi con i quali Vincent ha rapporti di lavoro a Las Vegas… Il passato sembra in qualche modo presentare il conto a Vincent, che dovrà confrontarsi con una nuova realtà, totalmente inaspettata”.