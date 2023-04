Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e Donne: “A Gemma non direi di no, l’ho perdonata”

Sono passati già cinque anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne, ma tutti i fan del programma ricordano bene le sue avventure con Gems e ‘l’orribile 4 settembre’. Adesso però il gabbiano sarebbe pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi e a rivelarlo è stato il settimanale Nuovo Tv: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“.

Giorgio Manetti: “Ho perdonato Gemma, a lei non direi di no”.

In un’intervista rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti ha rivelato che non direbbe di no ad un ritorno a Uomini e Donne e a un incontro con Gemma Galgani.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

Se Giorgio torna da Gemma che diventerà di nuovo Gems è veramente tutto possibile, non so se sono pronta a questo evento.#uominiedonne — 🌹Issima (@Raffaelissima) April 25, 2023

Ma già lo scorso gennaio George si era detto pronto al comeback negli studi mariani: “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado. Ritornare con Gemma? Secondo me lei dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna di classe.Non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità“.