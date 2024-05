Giorgio Manetti in versione cantante pubblica il suo singolo Rotola l’Estate

Ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, indimenticato gabbiano di Gemma, manager d’azienda e adesso Giorgio Manetti è anche diventato cantante. L’uomo che ha fatto innamorare Gemma Galgani ha pubblicato un singolo insieme all’artista Giusy Mercury.

Chissà se com’è successo un anno fa a Pinuccia Della Giovanna, anche Giorgio Manetti (che nei mesi scorsi ha rivelato di aver cambiato idea su Tina Cipollari) in futuro tornerà a Uomini e Donne per esibirsi con il suo brano. Nel dubbio adesso vogliamo vedere Gemma mentre balla sulle note di questa hit estiva.

ZEQUILA MATILDE BRANDI E GIORGIO MANETTI IN SALENTO ?.,???, pic.twitter.com/la69r0sFhL — MISS CRISTINA TENUTA (@lontanissimo_) March 22, 2023

Giorgio Manetti ha prodotto una canzone-tormentone-trashata estiva.

Odioso pennuto deve tornare in studio, deve darci da mangiare pane e cringe.#UominieDonne pic.twitter.com/tbIMrvz8aY — TUTTA COLPA DI CHANEL 💗💋 (@ColpadiChanel) May 16, 2024

Giusy Mercury e Giorgio Manetti: Rotola l’estate, il testo

C’è chi si dispera

chi però non c’era

manco a farlo apposta manco c’era costa

viaggi in cartolina

sogni in copertina

ghiaccio da scaldare

fuoco da ghiacciare

C’è chi fa salotto

chi fa il cascamorto

chi ti fa il piedino

chi fa l’occhiolino

Ma la conclusione fa la differenza

una nuova estate porta la partenza

Rotola, rotola, rotola l’estate

rotola, rotola, rotola nel sole

Rotola, rotola, rotola l’estate

rotola, rotola, rotola nel cuore

eccola, eccola, eccola l’estate

sentila, sentila, sentila arrivare

prendila, prendila, prendila, prendila nel centro

rotola, rotola, rotola nel vento

C’è chi si allontana

chi ti dice ama

basta una parola e la mente vola

ambra da spalmare

c’è sempre un bagnino che non sa nuotare

C’è chi fa salotto

chi fa il cascamorto

chi ti fa il piedino

chi fa l’occhiolino

Ma la conclusione fa la differenza

una nuova estate porta la partenza

Rotola, rotola, rotola l’estate

rotola, rotola, rotola nel sole

Rotola, rotola, rotola l’estate

rotola, rotola, rotola nel cuore

eccola, eccola, eccola l’estate

sentila, sentila, sentila arrivare

prendila, prendila, prendila, prendila nel centro

rotola, rotola, rotola nel vento

Rotola, rotola, rotola sotto l’ombrellone

rotola, rotola, rotola senza più maglione

e rotola, rotola, rotola con me