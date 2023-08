Giorgio Manetti duro contro Tina Cipollari: “Bulla, giusto se la mandano via”

Durante la sua permanenza a Uomini e Donne Giorgio Manetti ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Tina Cipollari. I due erano così in sintonia, tanto da suscitare la gelosia di Gemma Galgani. Ma in questi anni le cose sono cambiate. Il Gabbiano infatti in un’intervista rilasciata a TAG 24 ha dichiarato che l’opinionista ha avuto comportamenti maleducati da bulla. Il toscano ha anche commentato i rumor (già smentiti) secondo i quali Pier Silvio Berlusconi avrebbe voluto allontanare Tina da Uomini e Donne.

“Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale. Se tornerò anche io a Uomini e Donne? Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.

Gemma ha dei dubbi su una possibile relazione tra Giorgio e Tina… #uominiedonne pic.twitter.com/gwdIputDkG — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2017

Giorgio Manetti sul rapporto con Tina.

E pensare che solo tre anni fa Giorgio Manetti ha parlato della sua bella amicizia con la Cipollari: “Quando Tina è a Firenze, ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice. Tina e il fidanzato sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano”.

L'articolo Giorgio Manetti duro contro Tina Cipollari: "Bulla, giusto se la mandano via" proviene da Biccy.it.







