Sono ormai passati un bel po’ di anni da quando Giorgio Manetti faceva innamorare le casalinghe fan di Uomini e Donne, eppure – a cadenza annuale – il suo nome è sempre fra i papabili per partecipare a qualche reality show o per tornare nella trasmissione di Maria De Filippi.

Intervistato da SuperGuidaTv, l’uomo fiorentino ha rivelato che non ha intenzione di tornare a U&D, né tantomeno di fare il GF Vip, nonostante Alfonso Signorini lo abbia cercato.

“Uomini e Donne? Non ho mai detto che avevo intenzione di tornare, tutto è nato da una domanda di un giornalista in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere nel caso fossi stato all’interno dello studio. Ed ho risposto Isabella Ricci. […] Penso che Isabella sia una bella signora, con un certo stile ed una buona educazione (per me fondamentale) con la quale scambierei volentieri due chiacchiere ed un caffè, lontano dai riflettori della TV”.

E ancora:

“Un mio ritorno a Uomini e Donne nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante”.

Giorgio Manetti, Grande Fratello no, Isola dei Famosi sì

L’uomo ha anche rifiutato di prender parte al cast del Grande Fratello Vip.

“No, non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”.

Ma come più volte dichiarato in altre interviste parteciperebbe volentieri a L’Isola dei Famosi, reality che tuttavia non è mai stato interessato a lui. Perché?