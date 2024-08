Giorgio Malan, chi è l’atleta più versatile che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Parigi

Giorgio Malan è bravo a correre, a sparare, a cavalcare, a nuotare e pure a usare la spada. E tutto questo lo ha dimostrato durante la gara del penthatlon moderno alle Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato un’inaspettata medaglia di bronzo.

Nato a Torino nel 2000, Giorgio Malan – come scritto sul sito ufficiale dei giochi olimpici è “iscritto al corso di laurea in Economia e Management e da grande vorrebbe occupare un ruolo manageriale o dedicarsi al marketing sportivo“. Ma ora la sua passione è lo sport ed a Parigi ha potuto dare il meglio di sé.

“La gara inizia dalla specialità del salto a ostacoli di equitazione. L’azzurro, sorteggiato in coppia con il cavallo Dallone Des Dune, esordisce nella sua prima finale Olimpica con un punteggio pieno, senza penalità dovute a cadute degli ostacoli o di tempo. Dopo la prova di equitazione, l’atleta delle Fiamme Azzurre si ritrova al 7° posto […] La seconda prova, quella di scherma, non sorride al pentatleta italiano che non è riuscito a guadagnare nessun punto. Perde immediatamente il turno contro il messicano Emiliano Hernandez, e anche due posizioni in classifica. Ma sa di poter contare su un’ottima prestazione a nuoto che lo avrebbe aiutato nella rimonta. Infatti è proprio nei 200 metri stile libero in vasca da 25 metri che Malan fa la differenza. Nuota le otto vasche in 1.52.23, guadagnando 312 punti e portandosi in 5a posizione, con 827 punti in totale, prima dell’ultima prova”.