Giorgio Locatelli: Dalla Celebrità di MasterChef alla Chiusura della Locanda a Londra – Annuncio Inaspettato sul Ristorante

Il giudice di Masterchef Giorgio Locatelli annuncia la chiusura della sua Locanda, il ristorante storico aperto nel 2002 a Londra, premiato con una stella Michelin nel 2003. La decisione, comunicata dopo il cenone di Capodanno, è dettata da ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nonostante ciò, Locatelli promette novità future.

La chiusura della Locanda rappresenta un momento di trasformazione per Giorgio Locatelli, il quale ha servito per l’ultima volta i clienti il 31 dicembre. Attraverso un post su Instagram, ha espresso il dispiacere legato a questa fine, sottolineando come la decisione non fosse parte dei suoi piani. Nel messaggio, si legge: “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora.” Nello stesso post si esprime gratitudine per i clienti, molti dei quali sono diventati amici, e si invita a seguire sui social per aggiornamenti riguardo a nuovi progetti.

Giorgio Locatelli ha iniziato la sua carriera culinaria nei ristoranti di famiglia e nella pasticceria degli zii a Vergiate, vicino al Lago di Comabbio. Trasferitosi a Londra nel 1983, ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 1999, lavorando nei ristoranti L’Olivo e Zafferano. Nel 2002, ha inaugurato la Locanda Locatelli con la moglie Plaxy Cornelia Exton nel quartiere di Marylebone; il ristorante ha ottenuto una stella Michelin già nel 2003, grazie alla sua cucina di alta qualità e alla visione innovativa.

Nel corso di oltre 20 anni, la Locanda è diventata un simbolo della cucina italiana all’estero, rappresentando una fusione di tradizione e innovazione. La sua chiusura all’inizio del 2025 segna la fine di un’era, ma apre anche la strada a nuove opportunità nel futuro dello chef, lasciando speranza e aspettative per progetti futuri. Il percorso di Locatelli nella gastronomia è stato costellato di successi, e la chiusura della Locanda non cancella la sua influenza nel mondo culinario, bensì segna una fase di evoluzione nella sua carriera.