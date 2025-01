Giorgio Locatelli chiude inaspettatamente la Locanda di Londra: Le motivazioni

Il celebre ristorante londinese Locanda Locatelli, diretto dallo chef Giorgio Locatelli, ha annunciato la sua chiusura definitiva attraverso un breve post su Instagram, lasciando i fan e gli appassionati di cucina sorpresi. La chiusura è avvenuta dopo il tradizionale cenone di Capodanno e segna la conclusione di un’importante era per il ristorante, aperto nel 2002 a Marylebone.

Giorgio Locatelli, noto giudice di Masterchef Italia, ha espresso la sua tristezza per la decisione, attribuendola a “ragioni indipendenti dal nostro controllo”. La Locanda era diventata un simbolo della cucina italiana all’estero, con Locatelli che aveva consolidato la sua carriera nel Regno Unito, ottenendo la prima stella Michelin nel 1999. La sua ascesa nel panorama gastronomico è culminata con la notorietà come giurato nel famoso talent show.

Al momento non ci sono dettagli chiari sui piani futuri dello chef. Tuttavia, il post su Instagram offre indizi su un possibile nuovo progetto, lasciando sperare i suoi seguaci in un rinato inizio. La frase finale del messaggio dice: “Quando si chiude una porta, se ne riapre un’altra”, suggerendo che la Locanda potrebbe non rimanere chiusa per sempre. Ci sono speculazioni sulla possibilità di un restyling del locale esistente o sull’apertura di una nuova location.

Locatelli ha avuto un ruolo fondamentale nel portare alla ribalta la cucina italiana nel Regno Unito, con la Locanda Locatelli che è diventata un punto di riferimento sia per i londinesi che per i turisti. La sua chiusura segna un momento significativo non solo per lo chef stesso, ma anche per la comunità gastronomica. Gli appassionati attendono quindi con trepidazione notizie su eventuali nuovi sviluppi nei prossimi mesi.

In conclusione, mentre la chiusura della Locanda Locatelli rappresenta una grande perdita, le prospettive per il futuro rimangono aperte, alimentando le aspettative di una possibile rinascita nel panorama culinario di Londra.