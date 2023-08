Giorgio contro Tina, la Cipollari sbotta: cosa c’è dietro l’amicizia finita

Negli anni che Giorgio Manetti ha passato a Uomini e Donne ha sempre avuto un rapporto splendido con Tina Cipollari. I due erano molto uniti nel programma e si sono visti anche fuori dagli studi, con i rispettivi partner. Dal 2020 ad oggi però le cose sembra siano cambiate parecchio. Il Gabbiano infatti in una recente intervista rilasciata a TAG24 ha bacchettato Tina dicendo che ha comportamenti da bulla e da maleducata e aggiungendo che se Pier Silvio dovesse cacciarla da Uomini e Donne (rumor già smentito) sarebbe una cosa positiva: “Io credo che ne abbiamo tutti abbastanza di guardare certe scene in televisione. Un po’ come quando lei ha portato la ricotta in studio e l’ha mangiata davanti a un uomo che era allergico“.

La Cipollari dal suo profilo Instagram ha smentito la sua cacciata da Uomini e Donne e poi ha commentato le dichiarazioni di Giorgio: “La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza- E quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio“.

Tina e Giorgio in giro insieme per le strade di Firenze! Come reagirà Gemma? #uominiedonne pic.twitter.com/cQwbHKtYCI — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 23, 2016

Giorgio vs Tina, cosa ci sarebbe dietro allo scontro di questi giorni.

Ma cos’è cambiato dai tempi in cui l’ex cavaliere fiorentino e l’opinionista ridevano e scherzavano insieme? Secondo Amedeo Venza, Manetti sarebbe deluso perché la Cipollari non gli avrebbe risposto ad alcuni messaggi.

“Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e l’ex cavaliere toscano si mostravano affiatati e amici sui social e in televisione. Il rapporto si è pian piano sgretolato e Giorgio, da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla”.

Sarà tutta una questione di messaggini su Whatsapp?