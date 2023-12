Giorgio Chiellini si ritira dal calcio: "Momento di aprire nuovi capitoli"

Giorgio Chiellini annuncia l’addio al calcio giocato. “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te – scrive su Instagram l’ex capitano di Juventus e Nazionale – ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti“. Ad accompagnare le parole di Chiellini, un video che ripercorre le tappe di una carriera straordinaria con i passaggi fondamentali, i trofei e i traguardi raggiunti negli anni. Centinaia in pochi minuti i commenti commossi al post, primi tra tutti quelli di Buffon, Juventus, Marchisio, ma anche account ufficiali di Nazionale e Serie A. Tutti uniti nell’applaudire e ringraziare la “leggenda”, per 17 stagioni difensore bianconero.

Chiellini dice addio al calcio giocato, a 39 anni, dopo aver disputato l’ultimo anno e mezzo in Mls al Los Angeles Fc. Una carriera strepitosa quella del difensore livornese, simbolo della Juventus, vincitrice di nove scudetti consecutivi dal 2012 al 2020. Il suo palmares ha però un vuoto per quanto riguarda le coppe europee, pur avendo giocato due finali di Champions League con la maglia bianconera perse con il Barcellona nel 2015 a Berlino e con il Real Madrid a Cardiff due anni dopo.

Tra i trofei conquistati anche quello del campionato statunitense nel 2022 con il Los Angeles fc e le vittorie nelle due serie professionistiche inferiori in Italia (la B con la Juve, la C a Livorno) ma soprattutto l’Europeo vinto con l’Italia di Mancini a Wembley nel 2021. In tutto la bellezza di 25 trofei collettivi, ai quali va aggiunto il premio di miglior giocatore della Juventus nel 2021/22, unico riconoscimento individuale da lui portato a casa. Questi i trofei alzati da giocatore a livello di club: 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, una Serie B, una Serie C e un titolo Mls. Con la maglia azzurra un titolo Europeo assoluto e un titolo Europeo Under 19.

Il saluto della Juve: “Buona vita capitano”

“Buona vita capitano”. Così la Juventus in una nota sul proprio sito ufficiale saluta Giorgio Chiellini. “Per la scuola pitagorica nata nella Magna Grecia più di due millenni fa, il numero 3 rappresentava la perfezione – l’unione tra il pari e il dispari, il triangolo che sta alla base di ogni figura geometrica. Un insieme di doti, di incastri che trovano la giusta collocazione nel tempo e nello spazio -si legge su Juventus.com-. Per i tifosi bianconeri, per 17 stagioni, il numero 3 è stato soltanto Chiellini. Giocatore, uomo e capitano – tre prospettive dello stesso Giorgio, che oggi conclude la sua carriera da calciatore. Tre, come lo schieramento difensivo che ti ha portato più di ogni altro a eccellere, a diventare uno dei migliori di sempre nel ruolo. Un riferimento per i compagni, per chi ti stava attorno e per chi sosteneva la squadra sugli spalti e da casa. Tre, come la posizione in classifica per presenze totali nella storia della Juventus: 561 partite, dietro soltanto ad Alex e Gigi – i maestri da cui prima hai imparato il mestiere e con cui poi hai condiviso successi, sconfitte, riscatti e decine di trofei”

“Tre, come i gol segnati in Serie B nella stagione 2006-07, quella che ti ha reso ‘uno di noi’, capace di lottare in ogni situazione ‘fino alle fine’ -sottolinea il club bianconero-. Tre, come i gol segnati in carriera in Champions League – la giostra più incredibile sulla quale abbiamo avuto la fortuna di viaggiare insieme, di vivere emozioni mozzafiato, di urlare di gioia e piangere di rabbia. Tutto, sempre, insieme. Sicuri di averti al nostro fianco, come un supereroe pronto a intervenire in caso di necessità. Nel tuo caso però niente scudo, mantello rosso o ragnatele varie: bastava un colpo alla testa – ne hai presi davvero tanti – e via con la fasciatura e il turbante. Una volta indossato quello, per gli avversari non c’era scampo: era la Kryptonite per qualunque Superman provasse a sfidarci, dal ‘Romeo Neri’ di Rimini al ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. Anche in MLS, dove hai concluso una carriera durata 23 stagioni, hanno avuto un piccolo assaggio di quello che sei in grado di fare. Alle pendici della collina di Hollywood sanno come raccontare le gesta di eroi di altri tempi, di uomini all’apparenza normali che poi si rivelano straordinari. Dovessero chiederci qual è il nostro preferito, non avremo dubbi: Giorgio da Livorno col turbante, con lui al nostro fianco nessuno ci ha mai fatto paura. Buona vita capitano!”

Buffon: “Giorgione, compagno di mille battaglie”

“Giorgione, compagno di mille battaglie. Insieme abbiamo condiviso gran parte delle nostre carriere. Insieme abbiamo lottato, siamo caduti, ci siamo rialzati, abbiamo vinto. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere, un vero leader dentro e fuori dal campo. Quanto tu sia stato unico già te lo hanno detto in tanti, quello che mi sento di dirti io è un semplice e gigantesco grazie per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. In bocca al lupo per il tuo futuro amico mio”. Così su Instagram Gigi Buffon saluta Chiellini.

Bonucci: “E’ storia del calcio italiano”

“Era un momento che tutti ci aspettavamo, l’ho sentito qualche giorno fa prima della finale di MLS ed ero un po’ preparato a questo momento. Giorgio è la storia del calcio italiano, ho avuto la fortuna e il piacere di viverlo dentro e fuori dal campo e penso che sia uno dei pochi amici che il calcio mi ha regalato e mi lascerà. Abbiamo diviso tanto ed è un giorno triste perché vorresti che certi giocatori non smettessero mai. Come giocatore lascia un ricordo unico”. Così Leonardo Bonucci, per oltre dieci anni compagno di Chiellini alla Juventus e in Nazionale.

“È sicuramente un padre e un marito premuroso, una persona molto equilibrata e intelligente con un grande cuore -aggiunge il difensore dell’Union Berlino a Sky Sport-. La cosa che mi ha sorpreso più di tutto è il suo modo di gestire la sua passione per il calcio, specialmente dopo l’infortunio al crociato. Ho visto un altro Giorgio calcare i campi dopo l’operazione. Su questo ha costruito gli ultimi anni, non più con l’animo del guerriero, ma facendo intravedere il suo animo buono”.

Infine Bonucci commenta la suo foto con Chiellini con la Coppa dell’Europeo vinta a Wembley nel 2021. “Quella foto nasce dalla mia esuberanza, noi due siamo come il giorno e la notte a livello caratteriale. Andai in camera sua e gli dissi che era il momento di cavalcare la moda di farsi la foto con la coppa a letto. Ci siamo spalleggiati sia in Nazionale sia alla Juventus nei momenti belli e brutti, abbiamo avuto anche delle discussioni che sono fonte di crescita per entrambi se si è intelligenti, cercando di trovare una via di mezzo fra le nostre posizioni, unendoci nelle difficoltà sia in campo sia nello spogliatoio per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati”.