Giorgio Armani: La dolcissima confessione sul suo primo amore

Giorgio Armani, icona della moda, ha deciso di aprirsi in un’intervista approfondita al Corriere della Sera, condividendo aspetti inediti della sua vita. A 90 anni, lo stilista racconta la prima volta in cui ha riconosciuto la sua attrazione per un ragazzo durante l’infanzia, un’esperienza che ha segnato l’inizio di un lungo percorso personale. Ricorda il momento specifico, sotto un capannone nella spiaggia di Misano Mare, e la sensazione intensa e confusa di quell’attrazione, senza consapevolezza del significato profondo.

Armani parla anche del suo grande amore, Sergio Galeotti, con cui si è incontrato in Versilia. La loro amicizia si è trasformata in una relazione profonda, ma la scomparsa di Galeotti a soli 40 anni ha lasciato un vuoto incolmabile. Giorgio descrive il dolore che ha provato, la forza necessaria per affrontare la sua perdita e come, nonostante le aspettative esterne, sia riuscito a trovare la sua strada. Questo evento ha rappresentato un momento cruciale nella sua vita, portando a una riflessione profonda su ciò che significa affrontare la sofferenza.

Oggi, Armani ha ritrovato la felicità accanto a Leo Dell’Orco, che considera una persona molto vicina a lui. Tuttavia, il rimpianto di non avere avuto figli lo accompagna, un desiderio che ha riconosciuto grazie alla relazione con la figlia del suo collaboratore Michele. “Avrei potuto essere un ottimo papà”, ammette con nostalgia.

Guardando al futuro, Armani ha in programma una transizione dal mondo della moda, desiderando ritirarsi gradualmente. Pur concedendosi ancora un breve periodo come responsabile dell’azienda, esprime il bisogno di liberarsi da responsabilità pesanti per ritrovare un sonno sereno, ormai perduto a causa del lavoro incessante. Si è dedicato a creare un progetto per il suo successore, desiderando che la sua eredità sia preservata in modo coerente. La carriera di Armani è stata contrassegnata da grandi successi, ma anche da vulnerabilità e riflessioni personali, che ora condivide con una connotazione di umanità e introspezione, riflettendo su un passato ricco di esperienze significative.