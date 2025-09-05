Giorgio Armani e il suo amore per gatti e cani in Italia

Giorgio Armani ha sempre mostrato un grande affetto per gli animali, in particolare per i cani e i gatti. Tra i suoi animali domestici, spiccava la gatta Angel, una Scottish Fold nera. Angel ha avuto un ruolo significativo in una campagna solidale contro l’abbandono degli animali.

In questa iniziativa, Armani ha prestato la sua immagine per sostenere l’associazione “Io amo gli animali”, alla quale hanno partecipato anche celebrità come Elisabetta Canalis. La campagna affermava chiaramente che “Abbandonare gli animali non è di moda”. Un modo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di prendersi cura degli animali e prevenire l’abbandono.