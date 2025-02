Giorgia sulla battuta contro la Meloni: “Se mi pento o confermo?”

Nel gennaio 2023, Giorgia Todrani ha pubblicato un meme su Instagram con una critica alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affermando: “Pure io sono Giorgia ma non rompo i c0gl*0ni a nessuno”. La vicenda ha suscitato molto interesse online e Meloni ha risposto, elogiando la voce della cantante: “La ascolto volentieri, ma se a me non piacesse, non avrei bisogno di insultarla”.

In seguito alla risposta della Meloni, Todrani ha chiarito che la frase non era sua, ma un meme di origine precedente: “Ho condiviso per divertimento”. Ha anche espressamente affermato di essere rimasta sorpresa dal fatto che la Meloni le avesse risposto, considerandosi lusingata dal suo commento. Ha poi fatto riferimento alla reazione di alcune persone sui social, che esprimevano disapprovazione.

Durante la conferenza stampa a Sanremo 2025, Enrico Lucci ha menzionato la controversia relativa al meme. Giorgia ha risposto con gentilezza, sottolineando le differenze ideologiche tra lei e la presidente del Consiglio. Nonostante ciò, ha voluto riconoscere lo sforzo delle donne in politica, affermando: “Da donna posso solo che mandare baci a donne che lavorano”. Tuttavia, ha ribadito di avere un percorso e delle idee diverse: “Un bacio alla Meloni? Io mando un bacio a te”.

In questo modo, la cantante ha mantenuto la sua posizione, dimostrando di apprezzare le donne che lottano in un contesto difficile, pur dichiarando la sua coerenza con le proprie convinzioni.