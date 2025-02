Giorgia sotto attacco: la risposta di Malgioglio a Mogol

Cristiano Malgioglio ha difeso Giorgia dalle critiche di Mogol, uno dei parolieri più noti della musica italiana. Giorgia, che è stata una delle favorite del Festival di Sanremo 2025, si è posizionata solo sesta, deludendo le aspettative. Mogol ha messo in discussione la sua performance, suggerendo che la cantante avrebbe bisogno di aggiornarsi, affermando che “canta come si faceva 30 anni fa”. In risposta, Malgioglio ha sottolineato l’unicità della voce di Giorgia, difendendo anche il suo stile e il valore dei suoi virtuosismi. Ha chiesto a Mogol quali cantanti nella sua “scuola” potessero eguagliare il talento di Giorgia, e ha affermato che criticarla è ingiusto.

Malgioglio ha sottolineato che Giorgia è una delle più grandi cantanti italiane, enfatizzando che non esistono voci come la sua oggigiorno. Inoltre, ha espresso le sue lodi per Tony Effe, un altro artista che ha partecipato al festival, definendolo un “ragazzo meraviglioso”. Malgioglio ha difeso anche l’esibizione di Tony Effe, nonostante avesse dei dubbi sulla scelta della canzone che ha interpretato, consigliando che forse avrebbe dovuto scegliere un pezzo diverso. In generale, Malgioglio si è mostrato molto protettivo nei confronti dei due artisti, mettendo in luce il loro talento e le loro potenzialità, mentre criticava le osservazioni di Mogol nel contesto delle aspettative elevate del festival.