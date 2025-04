Giorgia Soleri: “La persona a cui aspiro? Giulia Salemi”

Giorgia Soleri è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, “Non Lo Faccio X Moda”, dove ha discusso temi come l’amore, la monogamia e la gelosia. Alla conduttrice, Soleri ha riservato una dedica speciale, definendola il suo modello. Ha elogiato il percorso di Giulia, sottolineando la sua intelligenza, sensibilità e capacità di trovare significato anche nelle conversazioni leggere. Secondo Soleri, Giulia è un’ispirazione per il suo approccio alla vita e all’amore.

Giorgia ha poi parlato della sua condizione attuale di single, affermando di aver trovato l’amore in se stessa e di sentirsi completa così com’è. Ha citato una frase significativa per il suo percorso: “Sei nata intera, non ti manca l’altra metà.” Pur considerando l’amore un’esperienza bella e importante, ha imparato a valorizzare le sue fragilità e a prendersi cura di sé. Ha condiviso anche la sua visione delle relazioni non monogame, evidenziando che la libertà sessuale non le fa perdere nulla e che la gelosia è spesso legata alle proprie insicurezze.

Riguardo alla sua relazione con Damiano David, ha spiegato come la loro storia fosse molto visibile e esposta. La fama ha comportato giudizi e commenti esterni, ma Soleri ha cercato di rimanere fedele a se stessa, ponendo attenzione su ciò che la faceva stare bene. Ha riconosciuto che, sebbene l’amore fosse un aspetto meraviglioso della vita, la pressione della notorietà l’aveva messa alla prova.