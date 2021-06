Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha usato il proprio profilo Instagram per fare coming out rispondendo ad una domanda: “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!“.

La modella sta da quattro anni con il frontman dei Maneskin. Relazione tenuta nascosta fino a pochi mesi fa.

Damiano dei Maneskin ha un flirt con la modella Giorgia Soleri? https://t.co/e0YtOjlVCs — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2021

“Uscire allo scoperto è stata una scelta ponderata e consapevole” – ha dichiarato Giorgia Soleri al settimanale F – “Mi prendo tutti gli oneri e onori di questo annuncio. Sono molto orgogliosa di stare con Damiano, è una persona che stimo davvero tanto. Abbiamo voluto aspettare che la storia diventasse solida. Ora lo è”.

Anche Damiano David è di questa opinione dato che, intervistato da Vanity Fair, ha detto: “Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla“.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David: “Stare con lui è una cosa meravigliosa”

Tra i tanti interrogativi che i follower della Soleri le hanno posto su Instagram anche una domanda su Damiano David e l’ufficializzazione della storia: “lo trovi in linea con il tuo femminismo?”. “Cosa c’è di non femminista?” – ha risposto la modella – “Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?“.

Il coming out di Giorgia Soleri avviene a pochi giorni di distanza da quello di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin: entrambe hanno dichiarato di essere bisessuali.