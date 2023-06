Giorgia Soleri beccata in una dating app: ecco cosa cercherebbe online

Giorgia Soleri, archiviata la relazione con Damiano David dei Maneskin, è tornata single e secondo La Repubblica sarebbe già in un’app di incontri.

“Non considero l’esclusività un valore, al contrario lo è l’inclusività” – ha scritto Giorgia Soleri qualche giorno fa confermando la rottura col frontman dei Maneskin -” Motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Per tutelarci in questo momento delicato, fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche”.

Ma come la storia ci ha insegnato, Damiano David non ha avuto affatto alcuna discrezione e ha limonato in un locale la modella Martina Taglienti. Questo è successo prima ancora che la notizia della loro rottura venisse ufficializzata.

Ora la poetessa si sarebbe iscritta su un sito di incontri simile a Tinder, Bumble, un’app dating in cui solo le donne possono contattare. La Repubblica, che ha visualizzato il profilo, ha confermato che ha la spunta blu e risulta quindi verificato. Giorgia Soleri nella descrizione avrebbe scritto di amare il mondo della fotografia, i musei, i concerti, le gallerie d’arte e di bere vino solo in compagnia. Attivista per la comunità LGBT+ ha successivamente ammesso di allenarsi regolarmente in palestra e soprattutto di non cercare niente di serio.

Giorgia Soleri su Bumble, Rosa Chemical (era) su Tinder

Anche i vip usano le app di incontri.. se non vengono segnalati perché accusati di essere fake. Rosa Chemical ne sa qualcosa.