Giorgia Riconfermata alla Guida di X Factor 2025: Annuncio e Previsioni sui Giudici

La nuova stagione di X Factor inizia con una certezza: Giorgia sarà ancora una volta la conduttrice. Dopo il successo del 2024, la cantante è stata confermata per X Factor 2025. Nel video di annuncio sui social, scherza con i fan mostrando “XF 2025” sulla mano. Antonella d’Errico, vice presidente dei contenuti di Sky Italia, ha elogiato Giorgia per il suo impegno e la professionalità, definendola autentica e autorevole.

Se la conduzione è confermata, rimangono invece incerte le nomine dei giudici. Si vocifera che Manuel Agnelli, colonna portante del programma, possa lasciare a causa di dissidi con Achille Lauro, un altro membro della giuria. La posizione di Lauro è anch’essa incerta; potrebbe passare al talent rivale Amici, come giudice o docente di canto, ma non ha confermato nulla in una recente intervista.

Al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali riguardo a Jake La Furia e Paola Iezzi, i cui silenzi potrebbero suggerire una riconferma. Le prossime settimane saranno cruciali per completare il cast che accompagnerà i concorrenti verso il palco del live show su Sky e in streaming su Now, a partire da settembre. La suspense attorno al nuovo cast di X Factor continua, rendendo attesa la sua composizione finale.