GIORGIA: Nuove Date del Tour – Info e Biglietti Disponibili

A sole 72 ore dall’apertura delle prevendite, le date di Roma e Siracusa per il tour di Giorgia raddoppiano a grande richiesta. Si aggiungono un secondo concerto alle Terme di Caracalla a Roma il 14 giugno e un secondo appuntamento al Teatro Greco di Siracusa il 26 luglio. Giorgia sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “LA CURA PER ME” e quest’estate festeggerà i 30 anni di “Come saprei”, il brano iconico con cui vinse il Festival nel 1995.

Il tour estivo si svolgerà in diverse location: il 13 giugno e il 14 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 luglio e il 26 luglio al Teatro Greco di Siracusa, e infine il 16 settembre alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Dopo l’estate, Giorgia porterà la sua musica nei principali palasport italiani a partire da novembre. Il tour inizierà il 25 novembre a Jesolo con la data zero e proseguirà con tappe a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari. Le date confermate sono: 25 novembre a Jesolo (VE) al Palazzo del Turismo, 6 dicembre a Bologna all’Unipol Arena, 8 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum, 10 dicembre a Torino all’Inalpi Arena, 13 dicembre a Milano all’Unipol Forum, 16 dicembre a Padova alla Kioene Arena, e 20 dicembre a Bari al Palaflorio.

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare i canali ufficiali di Giorgia sui social.