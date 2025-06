Giorgia Mosca festeggia il decimo figlio: ecco Gaia!

Giorgia Mosca, influencer veronese nota come «@6voltemamma», ha annunciato la nascita della sua decima figlia, Gaia, il 31 maggio, giorno che segna anche il suo anniversario di matrimonio con Mirko Montagna. La coppia, già genitore di sei sorelle e tre fratelli, celebra con gioia questa nuova arrivata, considerata un dono speciale per la loro famiglia.

In un post su Instagram, Giorgia ha condiviso l’emozione di questo evento, evidenziando come l’amore tra lei e Mirko si rafforzi con ogni nuovo membro della famiglia. Nonostante le difficoltà economiche associate a una famiglia numerosa, i due genitori affrontano le sfide quotidiane con determinazione e con una visione positiva. Giorgia ha dichiarato che, sebbene le spese alimentari superino i 500-600 euro settimanali, non si pentono delle loro decisioni e vivono la loro vita in modo felice.

Mirko lavora come meccanico nell’officina di famiglia, mentre Giorgia gestisce la contabilità e un negozio online. La coppia ha sviluppato strategie pratiche per risparmiare, optando per abbigliamento economico e limitate vacanze, e ha trasformato il loro giardino in uno spazio di svago per i bambini, costruendo anche una piscina.

Il post sul neonato ha suscitato entusiasmo tra i follower, che hanno espresso gioia e ammirazione per la famiglia, sottolineando la bellezza della loro scelta di vita. La storia della famiglia Mosca-Montagna continua a ispirare e attrarre l’attenzione, testimoniando un amore che cresce nel tempo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it