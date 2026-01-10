Giorgia MeloniConfigurationException su Rai 1

Oggi la puntata di “È sempre mezzogiorno” non sarà trasmessa, poiché Antonella Clerici è costretta a “prendere vacanza” a causa di un cambiamento nella programmazione. Il motivo di questo cambiamento non riguarda direttamente la trasmissione, ma è dovuto alla conferenza stampa di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che si terrà oggi su Rai 1.

Per far posto a questo evento, anche la puntata di “Storie Italiane” è stata accorciata e si concluderà alle ore 11.00. Tuttavia, non ci saranno cambiamenti importanti nella programmazione della prima rete della TV di Stato e tutto tornerà alla normalità già dalla prossima settimana. Il pubblico potrà quindi riprendere a seguire Antonella Clerici già da lunedì.

Inoltre, prima di questa “piccola vacanza”, Antonella Clerici aveva mostrato il suo fastidio sul piccolo schermo per una situazione spiacevole: l’impianto di riscaldamento dello studio si era rotto e lei e gli altri lavoratori avevano dovuto iniziare a fare i conti con il freddo. La Clerici si era mostrata particolarmente infastidita per la situazione e, nella puntata di ieri, aveva addirittura indossato un cappotto per evitare di sentire il freddo e ammalarsi.