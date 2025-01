Giorgia Meloni, visita lampo in Florida da Trump

Giorgia Meloni ha fatto una visita veloce a Mar-a-Lago, incontrando il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Dopo circa cinque ore dalla sua arrivata a Palm Beach, la premier italiana è ripartita con il volo che la riportava a Roma.

Durante il suo incontro, le immagini condivise sui social hanno suscitato interesse, mostrando Meloni insieme a Trump e Marco Rubio, che sarà il futuro segretario di Stato della nuova amministrazione. Il giornalista della Cbs, Jennifer Jacobs, ha pubblicato una foto dell’incontro sul proprio profilo ‘X’, mentre Alex Leary del Wall Street Journal ha condiviso ulteriori dettagli sull’evento, incluso il nome di Scott Bessent, scelto da Trump come futuro segretario al Tesoro, e di Tilman Joseph Fertitta, designato come futuro ambasciatore Usa in Italia. Era presente anche l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.

Le parole di Trump rivolte a Meloni hanno colpito l’attenzione, in particolare quando ha affermato che “ha davvero preso d’assalto l’Europa”. Rubio, dando il benvenuto alla premier, l’ha definita “un’ottima alleata, un leader forte”. Questo incontro segna una continua cooperazione tra Italia e Stati Uniti sotto la guida di Meloni e Trump, riflettendo le intenti di collaborare su diverse tematiche di interesse bilaterale.

La visita rappresenta anche un’opportunità per Meloni di rafforzare i legami diplomatici e commerciali tra i due paesi, soprattutto in un momento in cui il panorama politico globale è in continua evoluzione. Inoltre, l’incontro ha contribuito ad aumentare la visibilità di Meloni sulla scena internazionale e a solidificare la sua immagine come leader forte all’interno della comunità europea.

Concludendo, la breve visita di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago è stata significativa sia per l’Italia che per gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza delle alleanze e delle relazioni diplomatiche in un contesto mondiale complesso e sfidante. La presenza di figure chiave della futura amministrazione Trump ha inoltre evidenziato il potenziale di una cooperazione proficua tra i due paesi.