Giorgia Meloni: “Tante battaglie, andiamo avanti” – La premier rompe il silenzio sulla chat FdI contro Salvini

Dopo la pubblicazione di chat riservate di Fratelli d’Italia in cui Matteo Salvini viene criticato e deriso, la premier Giorgia Meloni ha preso parola su X per difendere il suo rapporto con il Ministro. Nel suo tweet sottolinea la stima che nutre per Salvini, affermando che non ci sarà polemica a minare il loro legame. Meloni ha evidenziato le molte battaglie affrontate insieme e ha rassicurato sulla solidità dell’alleanza, promettendo di “lavorare fianco a fianco” per il bene dell’Italia. Ha anche sottolineato il ruolo centrale di Salvini come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier.

Le chat emerse, rivelate dal Fatto Quotidiano, contenevano insulti pesanti nei confronti di Salvini, con termini come “bimbominkia” e “cialtrone” utilizzati da membri di FdI. Questo ha destato particolare attenzione, essendo il primo termine associato a comportamenti immaturi. Meloni, in passato, aveva espresso critiche sulla Lega, definirla inaffidabile e lamentando il mancato rispetto degli impegni. Tuttavia, Salvini ha cercato di minimizzare la questione, affermando che leggere certi messaggi non è stato piacevole, ma che appartengono a “un’altra era politica” e non riflettono il pensiero attuale. Ha espresso fiducia nel fatto che Meloni avrebbe confermato il loro legame solido.

La polemica, quindi, ha messo in luce vecchie tensioni, ma entrambi i leader sembrano voler mantenere una facciata di cooperazione per garantire la stabilità dell’alleanza di governo.