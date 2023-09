Giorgia Meloni spiega cosa pensa delle parole del compagno Giambruno: “Frettoloso”

La scorsa settimana Andrea Giambruno durante il TG 4 Diario del Giorno ha fatto una riflessione molto controversa commentando le ragazze violentate a Caivano e Palermo. Le parole del compagno di Giorgia Meloni hanno fatto scoppiare una polemica enorme e lui invece di scusarsi ha alzato la cresta dicendo che chi ha osato criticarlo l’ha fatto in malafede.

“Adesso voglio fare una precisazione. Vedo che in queste ore si è alzato un polverone surreale. E voglio replicare con il sorriso. Io non ho mai giustificato quello che è accaduto a queste ragazze. Anzi ho etichettato l’atto come abominevole e i violenti come delle bestie. Quindi molti hanno usato le mie parole in maniera strumentale per manipolare il concetto.

Chi sta facendo polemica lo fa in malafede, oppure perché ha grossi problemi nel comprendere. Chi segue queste persone dovrebbe invece vedere la puntata di Diario del Giorno e di interpretare in maniera corretta quanto da me detto”.