Giorgia Meloni sotto indagine nel caso Almasri: implicazioni e funzionamento del Tribunale dei Ministri

Giorgia Meloni, insieme ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, sarà indagata dal Tribunale dei ministri dopo una denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti relativa alla liberazione di Osama Njeem Almasri. Nessuno di loro ha ricevuto avvisi di garanzia. Il Tribunale ha 90 giorni per svolgere le indagini potendo ascoltare le persone coinvolte e delegare investigazioni. Dopo aver completato le indagini, potrà archiviare il caso senza possibilità di impugnazione o trasmettere gli atti al procuratore per autorizzazione a procedere.

Se il procuratore richiede il proseguimento dell’azione legale, la questione passa al Parlamento, il quale può decidere, attraverso una votazione a maggioranza assoluta, se concedere o negare l’autorizzazione a procedere. Se concessa, il caso verrà trattato dal tribunale ordinario di Roma, mentre il Tribunale dei ministri si asterrà dal procedere ulteriormente.

Il Tribunale dei ministri è regolato dall’articolo 96 della Costituzione, che stabilisce che il premier e i ministri siano giudicati per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni solo previa autorizzazione della Camera. Prima della richiesta di autorizzazione, il Tribunale dei ministri è responsabile per le indagini sui reati ministeriali. Questo collegio giudicante è composto da magistrati scelti a sorte e si rinnova ogni due anni.

Le notizie di reato per i reati ministeriali sono trasmesse al procuratore della Repubblica, che ha 15 giorni per inoltrare gli atti al Tribunale dei ministri. Una volta ricevuti, il collegio ha, dunque, 90 giorni per svolgere le indagini iniziali prima di prendere una decisione.