Giorgia Meloni: Solo Serie TV e Nessun Libro Negli Ultimi Due Anni

Giorgia Meloni, la Premier italiana, ha rivelato di non aver potuto dedicarsi alla lettura di libri né alla visione di serie televisive nel corso degli ultimi due anni a causa dei suoi impegni. L’unica eccezione è stata la serie “Per Elisa – Il caso Claps”, che ha visto solo per motivi di svago. Durante una conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione Stampa parlamentare, Meloni ha spiegato che la sua agenda è dominata principalmente dal lavoro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un tema che occupa gran parte del suo tempo.

Meloni ha affermato che non riesce a leggere alcun libro al di fuori del Pnrr e ha sottolineato che, anche se vorrebbe, al momento è “tragicamente impossibilitata” a farlo. Ha menzionato il libro “M. Il Figlio del Secolo” di Antonio Scurati, che è ispirato alla figura di Benito Mussolini e non ha ancora avuto modo di leggerlo. Meloni ha assicurato che, in futuro, troverà il tempo per recuperare “tutte queste belle serie tv” e “tornare a fare cose che fanno gli umani”.

La serie “M. – Il Figlio del Secolo,” in arrivo il 10 gennaio su Sky Atlantic e Now, è diretta da Joe Wright e presenta Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini, seguendo l’ascesa al potere del duce dal 1919 fino al suo primo discorso in Parlamento nel 1925. Questo prodotto si basa sul romanzo di Scurati, che ha vinto il Premio Strega nel 2019.

D’altra parte, “Per Elisa – Il caso Claps”, diretta da Marco Pontecorvo, è una miniserie in sei episodi che racconta il tragico omicidio di Elisa Claps, uccisa nel 1993 a Potenza. La narrazione esplora soprattutto il punto di vista della famiglia Claps, in particolare del fratello Gildo, che ha lottato per scoprire la verità fino al ritrovamento del corpo nel 2010, in un sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza.

In sintesi, Meloni si trova in una fase della sua vita in cui il lavoro prevale su altri aspetti, ma nutre l’intenzione di tornare a dedicarsi alle letture e alla fruizione di opere audiovisive in un futuro prossimo.