Giorgia Meloni si dimette dalla presidenza dei Conservatori Europei: l’annuncio durante Atreju, il successore in arrivo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato le sue dimissioni da presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) durante la festa annuale di Fratelli d’Italia, Atreju. Meloni, che guida il gruppo dal 2020, ha indicato come suo successore Mateusz Morawiecki, ex primo ministro polacco del partito Diritto e Giustizia. Durante il suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza del gruppo ECR nel Parlamento europeo, dove ha visto un buon successo, soprattutto alle ultime elezioni europee, mantenendo risultati positivi dalle politiche del 2022.

Nonostante il gruppo ECR si trovi all’opposizione della Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen, un membro di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, è stato nominato vicepresidente, indicando una certa influenza del partito anche in un contesto di opposizione. Mateusz Morawiecki, il probabile successore di Meloni, si trova attualmente all’opposizione in Polonia, avendo perso le elezioni contro la coalizione di partiti europeisti guidata da Donald Tusk. Questa situazione potrebbe consentire a Morawiecki di guidare ECR con maggiore determinazione, mentre Meloni si trovava in una posizione più complessa.

Il gruppo ECR è il terzo più importante all’interno del Parlamento europeo, dopo il Partito liberale europeo e i Socialdemocratici europei. Riunisce vari partiti conservatori di destra, i quali adottano un approccio critico nei confronti della maggiore integrazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea, senza però opporsi all’Unione stessa. A differenza di ECR, il nuovo gruppo populista, i Patrioti per l’Europa, di cui fa parte la Lega, raggruppa partiti di destra che si oppongono esplicitamente all’Unione europea e alla permanenza dei loro Stati membri nell’Ue.

In sintesi, le dimissioni di Meloni segnano un passaggio di testimone significante all’interno di un gruppo cruciale per l’assetto politico europeo, mentre Morawiecki si prepara a prendere le redini in un contesto di opposizione sia a livello europeo sia nel suo paese.