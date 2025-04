Giorgia Meloni si auto-valuta: ‘Non sono mai soddisfatta, si può fare di più’.

La premier Giorgia Meloni ha espresso insoddisfazione per il suo operato, assegnandosi un voto di sei durante un’intervista al Corriere della Sera. Riconosce, tuttavia, i meriti nell’organizzazione dei funerali di Papa Francesco e nel suo ruolo di mediazione tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione dei dazi. Meloni ha volato negli Stati Uniti per discutere con Trump, sottolineando l’importanza di porsi interrogativi e adattarsi ai cambiamenti. Riguardo ai funerali, si è detta soddisfatta per l’ottima organizzazione e i complimenti ricevuti dai rappresentanti stranieri.

Durante l’incontro con Trump, Meloni ha chiarito che i rapporti tra i due sono solidi, basati su comprensione e rispetto, anche in caso di disaccordo. Ha affermato che è compito dell’Italia facilitare il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico, riconoscendo le difficoltà legate al surplus commerciale europeo e americano. Meloni ha anche parlato della guerra in Ucraina, ribadendo il sostegno dell’Italia a Kiev e apprezzando la disponibilità di Zelensky per un cessate il fuoco. Secondo Meloni, la pace deve essere giusta e duratura, supportata da solide garanzie di sicurezza.

Infine, in vista del Primo Maggio, Meloni ha rivelato che il governo sta lavorando a misure per garantire la sicurezza dei lavoratori, con interventi previsti per ridurre morti e infortuni sul lavoro. Si prevedono risorse significative, con consultazioni con sindacati e datori di lavoro per valutare le proposte più efficaci.