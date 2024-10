Giorgia Meloni ritira la querela contro Luciano Canfora: le sue parole di accusa

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha fatto un inaspettato passo indietro ritirando la querela contro Luciano Canfora, il noto filologo e intellettuale di 82 anni. La querela era stata presentata per diffamazione aggravata dopo che Canfora aveva definito la Meloni “neonazista nell’anima” durante un incontro con gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari, avvenuto il 11 aprile 2022, quando Meloni era ancora parlamentare e non aveva assunto la carica di presidente del governo.

Il ritiro della querela è avvenuto il 4 ottobre, tre giorni prima dell’inizio del processo previsto per il 7 ottobre a Bari. La notizia è stata riportata da Repubblica, evidenziando che la decisione di Meloni è giunta senza alcun confronto tra i legali della premier e l’avvocato di Canfora. La querela era stata presentata dall’avvocato Andrea Delmastro, che è successivamente diventato sottosegretario alla Giustizia, e Meloni aveva richiesto un risarcimento danni di 20mila euro.

Il tribunale di Bari aveva già rinviato Canfora a giudizio ad aprile 2024 con l’accusa di diffamazione aggravata. Nonostante ciò, Canfora ha sempre sostenuto che la sua espressione fosse una “metafora colta” utilizzata nel contesto della letteratura per esprimere sentimenti personali. La decisione di Meloni di ritirare la querela indica probabilmente un cambio di strategia elettorale o una riflessione sulla situazione legale e mediatica, soprattutto considerando il dibattito su temi delicati come il nazismo e il linguaggio politico in Italia.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con commenti e analisi riguardo le implicazioni politiche e legali di tale decisione. Meloni ha cercato di tutelare la propria immagine e reputazione in un contesto politico già teso e soggetto a forti critiche. Ora si attende la risposta di Canfora sul ritiro della querela, che sarà decisiva per chiudere questa controversia legale. La situazione continua a suscitare un ampio dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti della critica politica nel panorama italiano contemporaneo.