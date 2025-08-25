Giorgia Meloni rilassa la politica in Puglia tra privacy e famiglia

Giorgia Meloni ha terminato la sua soggiorno al resort Leonardo di Locorotondo, dove ha trascorso quasi una settimana con la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia. La premier ha cercato privacy e tranquillità nel pittoresco borgo della Valle d’Itria, con pochi momenti di visibilità pubblica, tra cui una visita a un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo e una cena in un beach club a Torre Canne.

La scelta della Puglia come meta estiva è diventata un’abitudine per Meloni, che per il quinto anno consecutivo decide di passare qui le sue vacanze, lontano dai frenetici impegni politici.

