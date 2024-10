Giorgia Meloni: Riflessioni su un possibile ritiro dopo le chat trapelate e la rabbia verso i rappresentanti di FdI

Le recenti rivelazioni delle chat interne di Fratelli d’Italia hanno suscitato la furia di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Meloni si è sfogata con i membri del suo partito, definendo la situazione “sconfortante” a causa della pubblicazione di comunicazioni riservate sui giornali. In particolare, l’ultimo leak riguardava la convocazione per l’elezione di un nuovo giudice della Corte Costituzionale.

La leader di FdI ha espresso il suo malcontento affermando: “Io alla fine mollerò per questo. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no.” Ha aggiunto che l’infamia di pochi la costringe a isolarsi dai gruppi parlamentari, il che la porta a sentirsi scoraggiata. Diverse fughe di notizie sarebbero avvenute dall’inizio del governo, spingendo Meloni a sospettare l’esistenza di talpe all’interno del partito.

In seguito a un messaggio inviato il 4 ottobre per esortare i membri a partecipare a una votazione sul nuovo giudice, il contenuto della comunicazione è stato reso pubblico quasi immediatamente. Questo episodio ha spinto Meloni a considerare le dimissioni, esprimendo la sua esasperazione nella chat con i parlamentari. Le reazioni non si sono fatte attendere: diversi esponenti del governo hanno mostrato comprensione nei confronti della premier, evidenziando la gravità della situazione. La sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, ha scritto di immaginare come si sentisse Meloni, mentre la deputata Paola Frassinetti ha confessato la sua rabbia e delusione.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha suggerito che chi ha divulgato le informazioni interne sarebbe identificabile. Meloni, in risposta, ha fatto notare che già ne era a conoscenza, ma ciò non cambia la situazione. Il deputato Salvatore Deidda ha esprimere speranza che il responsabile si ravveda, ma Meloni ha sarcasticamente commentato su come alcuni membri siano disposti a “vendere la madre” per una citazione sui giornali. Infine, l’atmosfera di tensione è palpabile all’interno del partito, con il rischio che ulteriori conflitti possano sorgere in futuro.