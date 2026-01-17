15.4 C
Giorgia Meloni parla di diplomazia K-pop con Giappone e Corea

Da stranotizie
Giorgia Meloni parla di diplomazia K-pop con Giappone e Corea

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un punto stampa all’ambasciata di Tokyo. Il Direttore di Vista Alexander Jakhnagiev le ha chiesto se avesse usato le bacchette a tavola durante la sua visita e come l’Italia potrebbe essere protagonista di una nuova diplomazia K-pop, con riferimento ai rapporti con Giappone e Corea del Sud.

La Presidente del Consiglio ha risposto che ha usato le bacchette a tavola e che il Primo ministro Takaichi le ha fatto i complimenti per come le ha usate. Ha inoltre affermato di essere “esperta di K-pop” grazie a sua figlia. Secondo la premier, l’Italia deve sempre essere se stessa, portatrice della propria identità e aperta alle altre culture, mostrando anche il lato umano e creativo che la caratterizza. Ciò aiuta a costruire relazioni solide e umane con gli altri paesi. La Presidente del Consiglio si recherà in Corea del Sud al termine della sua visita a Tokyo.

