Giorgia Meloni, oggi ‘tempo premier’ in Senato: cosa ha detto

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità difensive dell’Italia e dell’Unione Europea per affrontare le sfide geopolitiche. Ha affermato che “la libertà ha un prezzo” e ha ribadito l’impegno dell’Italia a raggiungere il target delle spese per la difesa del 2% del PIL entro il 2025, condividendo la necessità di un pilastro europeo all’interno della NATO. Meloni ha ribadito l’importanza di mantenere gli impegni internazionali per guadagnare rispetto.

In merito alla politica estera, ha evidenziato la centralità dell’Italia in Europa e il suo protagonismo, specialmente sulla gestione dell’immigrazione. La goverante ha posto l’accento sulla necessità di prevenire l’immigrazione irregolare, con misure come il contrasto ai trafficanti e velocizzazione delle espulsioni. Meloni ha anche confermato che non si utilizzeranno fondi di coesione per la difesa.

Sul conflitto in Ucraina, ha espresso sostegno per una pace giusta e duratura, chiedendo un cessate il fuoco. Anche in Medio Oriente, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra i Paesi arabi per una soluzione al conflitto.

La premier ha menzionato le riforme in corso, incluso l’avanzamento verso il premierato, e ha discusso della situazione economica, evidenziando l’attrattività dell’Italia per gli investimenti. Ha parlato anche della sicurezza sul lavoro come priorità e della necessità di affrontare le violenze contro le donne, assicurando maggiori fondi e supporto per le vittime.

Infine, ha annunciato l’intenzione di esplorare l’energia nucleare attraverso mini reattori, ritenuti fondamentali per la sicurezza energetica e l’indipendenza del Paese.