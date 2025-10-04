17.9 C
Giorgia Meloni nel mirino per il rientro della Flotilla in Italia

Il rientro in Italia dei parlamentari e degli attivisti della Global Sumud Flotilla ha innescato un forte scontro politico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata accusata di aver delegittimato la missione e di aver messo a rischio i connazionali coinvolti.

Arturo Scotto, deputato del PD e presente a bordo della Flotilla, ha chiesto la liberazione degli italiani detenuti nelle carceri israeliane, sottolineando l’importanza di una forte pressione diplomatica. Ha evidenziato la mancanza di informazioni sui 26 italiani, chiedendo che venga pubblicata una lista dei nomi e che venga fornita assistenza anche al loro arrivo in Turchia. Queste dichiarazioni evidenziano la frattura tra il governo e i parlamentari coinvolti nella missione umanitaria.

Scotto ha criticato il governo per non aver esercitato una reale azione diplomatica e per non aver aperto un corridoio umanitario. Ha affermato che chi ha impedito il passaggio delle barche verso Gaza si è reso responsabile della situazione.

Il senatore del M5s, Marco Croatti, ha difeso il ruolo della società civile, affermando che le manifestazioni pubbliche hanno protetto i diritti dei cittadini. Ha esortato i media e l’opinione pubblica a rimanere uniti fino alla liberazione degli attivisti e ha condiviso esperienze di violenza durante la detenzione, senza però entrare nei dettagli.

Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs, ha accusato Meloni di aver anteposto il calcolo politico alla sicurezza dei cittadini, denunciando l’operato dell’esecutivo che ha preferito il silenzio rispetto all’intervento diplomatico necessario. La premier, al momento, non ha risposto alle accuse, apparendo sempre più isolata e criticata per la sua gestione della crisi.

