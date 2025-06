Giorgia Meloni: La Prima Donna del Governo Italiano

“Le Figaro Magazine” dedica un ampio reportage alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, intitolato “Giorgia Meloni – La prima donna”. L’articolo, firmato dal corrispondente Jean Marc Gonin, la descrive come una “Lady di ferro in versione mediterranea”.

Nel pezzo si evidenzia come Meloni, in poco più di due anni e mezzo di governo, sia diventata una figura chiave della politica italiana e la prima donna nella storia a ricoprire questo incarico. La sua popolarità resta alta e i sondaggi mostrano supporto significativo per il suo partito.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com