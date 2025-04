Giorgia Meloni incontra Re Carlo III a Villa Doria Pamphilj: Tra Storia e Politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto Re Carlo III del Regno Unito a Villa Doria Pamphilj, a Roma, in un incontro avvenuto nell’atrio del Casino del Bel Respiro, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante la visita, il sovrano ha mostrato interesse per il Giardino Segreto della villa, caratterizzato da siepi sagomate che richiamano la simbologia della famiglia Pamphilj. Re Carlo III indossava la spilla di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’onorificenza più alta dello Stato italiano. Questo incontro fa parte della visita ufficiale di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia, iniziata il 7 aprile e che comprende altre tappe come Ravenna.

Villa Doria Pamphilj ha una lunga storia di ospitalità, avendo accolto figure di spicco come George W. Bush, Angela Merkel e Volodymyr Zelensky. Famosa per la sua bellezza, la villa è diventata simbolo della diplomazia italiana, utilizzata per ricevimenti formali e incontri di alto livello. Tra i momenti significativi spicca la visita di Muammar Gheddafi nel 2009, durante la quale piantò la sua tenda nel giardino per incontrare Silvio Berlusconi.

Il parco di Villa Doria Pamphilj, il più grande di Roma, si estende su 184 ettari ed è stato originariamente concepito come residenza suburbana della famiglia Pamphilj nel XVII secolo. Il Casino del Bel Respiro, commissionato da Papa Innocenzo X e progettato da Alessandro Algardi, è un importante esempio architettonico. Oltre a rappresentare un luogo istituzionale, la villa è aperta al pubblico, offrendo uno spazio verde di rilievo nella capitale.