Giorgia Meloni in visita da Donald Trump: Dazi e tensioni con la Francia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a incontrare il presidente Donald Trump a Washington, probabilmente il 16 aprile, in seguito della questione dei dazi. Nonostante la data non sia ancora confermata, l’incontro sembrerebbe imminente, con Meloni che desidera dimostrare un’alleanza con gli Stati Uniti. Durante il suo soggiorno, i primi contrordazi imposti dall’Ue potrebbero entrare in vigore, in risposta alle tariffe di Trump su acciaio e alluminio annunciate a marzo.

Le anticipazioni sulle politiche europee, comunque, rivelano divisioni, principalmente causate dalla Francia. Emmanuel Macron ha chiesto agli imprenditori francesi di bloccare investimenti negli Usa, segnando un differente approccio rispetto all’Italia, accusata di ostacolare le decisioni dell’Unione Europea. Un articolo del Financial Times ha amplificato queste tensioni, descrivendo l’Italia come un potenziale freno nell’adozione di strumenti di coercizione contro gli Usa, critiche smentite dal governo italiano.

In vista dell’incontro, il Commissario europeo al Commercio ha suggerito che i leader che hanno rapporti diretti con Trump dovrebbero utilizzarli. Questo potrebbe riflettere l’approvazione per il viaggio di Meloni da parte di Ursula von der Leyen, sebbene ci siano dubbi sull’utilizzo di misure commerciali drastiche, con Germania e Commissione che si mostrano titubanti.

In sintesi, l’incontro Meloni-Trump potrebbe ampliare il divario tra Italia e Francia, mentre la premier cerca di navigare in un contesto complesso e pieno di sfide diplomatiche.