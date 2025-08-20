Giorgia Meloni in visita a Locorotondo dopo il vertice USA

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe trascorrere alcuni giorni di relax a Locorotondo. Questa ipotesi si è avanzata dopo il suo rientro in Italia, avvenuto in seguito a un incontro al vertice con i leader mondiali alla Casa Bianca, dove si è discusso della situazione legata alla guerra. I dettagli sul soggiorno non sono stati confermati ufficialmente, ma l’idea di una pausa nella località pugliese ha destato interesse. Locorotondo è una nota meta turistica, apprezzata per il suo paesaggio caratteristico e la sua atmosfera tranquilla. La scelta di Meloni di visitare questa località sottolinea l’importanza di trovare momenti di distensione anche per chi ricopre ruoli di alta responsabilità politica.