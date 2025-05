Giorgia Meloni in Val di Sole, weekend tra rafting e escursioni nella natura

Nel fine settimana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha trascorso del tempo nella Val di Sole, in Trentino, dedicandosi a rafting e passeggiate nella natura. Alessandro Fantelli, amministratore della Ursus Adventures, ha condiviso l’esperienza su Facebook, esprimendo il suo onore per aver accolto Meloni e altre figure istituzionali come il ministro Francesco Lollobrigida e l’onorevole Gianluca Caramanna. Fantelli ha descritto l’evento come un’opportunità straordinaria per far vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura, includendo attività come il rafting nelle rapide del fiume Noce e un emozionante volo in parapendio.

Ha inoltre sottolineato i momenti di relax e condivisione trascorsi insieme in riva al fiume. Fantelli è rimasto colpito dalla semplicità, simpatia e autenticità con cui la presidente Meloni e gli altri rappresentanti delle istituzioni si sono immersi nello spirito della montagna, rendendo l’esperienza ancora più significativa. La visita ha rappresentato un momento di connessione con la bellezza naturale del Trentino, evidenziando l’importanza di vivere queste esperienze all’aperto e di riavvicinarsi alla natura. Le attività praticate hanno messo in risalto non solo le bellezze paesaggistiche della regione, ma anche la voglia di relazionarsi e condividere momenti speciali, chiudendo con una nota positiva e di grande apprezzamento per la semplicità della vita montana.