Giorgia Meloni in Puglia: vacanza tra cani e politica

La premier Giorgia Meloni ha recentement visitato una masseria a San Giovanni Rotondo, dove ha interagito con un cucciolo di cane corso. In un video condiviso sui social dal nipote di un allevatore, Meloni risponde alla domanda sul cane italiano per eccellenza, indicando appunto il cane corso.

Attualmente, Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia, in una location segreta, probabilmente un resort a Locorotondo, insieme alla figlia Ginevra, all’ex compagno Andrea Giambruno, e al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, con la sua famiglia. Ieri sera, Meloni ha fatto una visita all’allevamento di cani corso ed è rimasta a cena nella masseria, dove ha potuto conversare di politica e questioni personali in un’atmosfera più informale.

Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha espresso il suo onore per la presenza della premier nella sua città, nonostante la riservatezza sulla sua location. Ha sottolineato che la visita di un leader di tale autorità rappresenta un’importante opportunità per il territorio e per le imprese locali. Sebbene non siano state date informazioni chiare sul resort in cui soggiorna Meloni, i cronisti hanno puntato l’attenzione su due strutture, Trulli Leonardo e Ottolire, che tuttavia hanno smentito la presenza della premier.