Giorgia Meloni in Puglia: relax e politica tra i trulli

Giorgia Meloni ha scelto la Puglia per la sua pausa estiva. La Presidente del Consiglio si trova attualmente nella Valle d’Itria, circondata da trulli e paesaggi incantevoli. Recentemente è stata avvistata al The Sanctuary Beach Retreat, un ristorante e discoteca di Torre Canne, vicino al lido “Il Santos” di Fasano.

In compagnia di un piccolo gruppo di persone, tra cui la sorella Arianna, Meloni ha trascorso una serata all’insegna del relax, apprezzando l’atmosfera del locale e la musica techno. È stata notata da molti presenti, mentre brindava e sorrideva. Secondo quanto riporta Dagospia, tra i soci fondatori del locale ci sarebbe un alto dirigente romano di Fratelli d’Italia, il che sottolinea il legame tra il locale e l’ambiente politico nazionale.