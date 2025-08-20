Giorgia Meloni in Puglia: ipotesi vacanza a Locorotondo

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è tornata in Italia dopo il vertice di Washington sulla guerra in Ucraina, dove ha incontrato vari leader, tra cui il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dall’ANSA, sembra che Meloni possa trascorrere alcuni giorni di vacanza a Locorotondo, una nota località pugliese.

La premier ha già scelto la Puglia come meta per le sue ferie, e questa sarebbe la terza volta da quando è in carica. In precedenza, Meloni aveva soggiornato nella masseria Beneficio a Ceglie Messapica, nel Brindisino. L’ipotesi più probabile per questa visita sarebbe un soggiorno in una villa privata nella Valle d’Itria, ospite di amici.