Giorgia Meloni in Kazakistan: accordi da 4 miliardi euro

Durante la sua missione in Asia Centrale, Giorgia Meloni ha siglato accordi per oltre 4 miliardi di euro con il governo kazako, aggiungendosi ai 3 miliardi firmati in Uzbekistan. La premier ha enfatizzato l’intento dell’Italia di rafforzare la propria presenza politica ed economica in una regione considerata strategica a livello geopolitico. Il suo viaggio ad Astana ha incluso un vertice con i cinque Paesi dell’Asia Centrale e incontri bilaterali, tra cui quello con il presidente kazako Qasym-Jomart Toqaev.

Meloni ha anche affrontato diversi temi di attualità con i giornalisti, come i dazi commerciali e la guerra in Ucraina, sottolineando l’importanza di un accordo quadro europeo. Sulla questione delle divergenze con Emmanuel Macron, ha utilizzato toni concilianti, evidenziando l’amicizia tra Italia e Francia e la necessità di un dialogo costruttivo.

In merito alla mancata menzione dell’Italia in un vertice organizzato dagli USA, Meloni ha minimizzato la questione, ribadendo che l’Italia parteciperà attivamente a future videoconferenze diplomatiche. Ha espresso preoccupazione per la situazione giovanile in Italia e annunciato l’intenzione di collaborare a iniziative in merito.

Il bilancio della missione è positivo, con un focus su settori chiave come energia, infrastrutture e digitale. Meloni ha lodato il ruolo del Kazakistan come partner strategico, siglando otto intese nella cooperazione industriale e nella transizione energetica. Toqaev ha manifestato la volontà di sostenere le aziende italiane, promettendo opportunità favorevoli per gli investimenti nel paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com