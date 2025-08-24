Giorgia Meloni in Grecia: vacanze e segreti di stato

Quest’estate, la presidente Giorgia Meloni ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Grecia, precisamente a Lindos, una delle località più affascinanti dell’isola di Rodi. Negli anni Settanta e Ottanta, questo luogo era frequente tra celebrità come David Gilmour dei Pink Floyd, che qui ha composto parte delle sue opere.

La vacanza di Meloni aveva lo scopo di allontanarsi dalle tensioni politiche, favorendo un periodo di relax in un ambiente tranquillo, accolto calorosamente dagli abitanti locali. Questo aspetto dell’ospitalità greca ha giocato un ruolo importante nel suo soggiorno.

Solo dopo, Manos Nikolidakis, responsabile di un’agenzia che gestisce affitti di ville a Rodi, ha confermato di aver ospitato Meloni. In una dichiarazione, ha espresso il suo onore e piacere nell’accogliere la presidente del Consiglio italiano, raccontando di come la visita sia avvenuta in totale riservatezza, con l’intento di offrire l’autentica ospitalità greca.

Secondo fonti turche, Meloni avrebbe lasciato l’isola dopo aver trascorso alcuni giorni immersa nella bellezza naturale di Rodi. La sua scelta di questa meta e la concomitante riservatezza suscita l’interesse di diversi osservatori, anche in relazione al suo ruolo politico e agli impegni istituzionali che l’attendono.