Giorgia Meloni: Impegni di Sicurezza nel Discorso del 1° Maggio per la Festa dei Lavoratori

Giorgia Meloni non partecipa alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, preferendo un messaggio sui social per celebrare il 1° maggio. Nel video, la premier parla di sicurezza, promettendo oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza sul lavoro. L’opposizione critica aspramente questa scelta.

Nel suo messaggio, Meloni sottolinea che il governo celebra la Festa dei Lavoratori con risultati concreti, incoraggiando gli italiani nel loro contributo quotidiano. Riferisce che sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e che il numero totale degli occupati ha raggiunto il massimo storico, oltre 24 milioni e 300 mila. Sottolinea un impegno continuo per la sicurezza sul lavoro, con nuove risorse, controlli, incentivi e una forte attenzione sulla prevenzione e formazione professionale.

Nel video, la premier annuncia che insieme all’Inail sono stati reperiti altri 650 milioni di euro, che si aggiungono ai 600 milioni già disponibili, portando a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse totali destinate alla sicurezza. Conclude con un augurio di buon Primo Maggio a chi lavora e a chi contribuisce alla crescita del Paese.

Tuttavia, l’opposizione esprime scetticismo, evidenziando che non è stato ancora approvato un decreto specifico e chiedendo un incontro con le parti sociali, previsto per il 8 maggio. Elly Schlein, segretaria del Pd, critica Meloni per le sue affermazioni sulla questione salariale e chiede di calendarizzare un’iniziativa di legge popolare sostenuta da oltre centomila firme.