Giorgia Meloni, il sondaggio e la direzione di FdI a cui partecipa la ministra Santanchè

La ‘strategia della tensione’ tra governo e magistratura sembra portare a un aumento del consenso per Giorgia Meloni. Secondo i sondaggi, Fratelli d’Italia ha raggiunto il 30,1% di gradimento, con un incremento dello 0,5% rispetto al 16 gennaio. Meloni esprime soddisfazione per il sostegno degli italiani, sottolineando il lavoro del governo per difendere l’interesse nazionale e creare opportunità, promettendo di andare avanti “a testa alta”.

Attualmente si svolge la direzione nazionale di Fratelli d’Italia a Piazza di Spagna, alla quale partecipano vari membri del governo e del partito. La direzione è focalizzata su temi come i primi due anni di governo Meloni, la sicurezza delle forze di polizia e la vicenda Almasri. Quest’ultima è al centro delle tensioni con la magistratura, con un’inchiesta in corso su favoreggiamento e peculato che coinvolge Meloni e altri ministri.

Il dibattito sulla riforma della giustizia è previsto durante la direzione, con Francesco Lollobrigida che presenterà la relazione introduttiva. Meloni e i suoi ministri stanno lavorando a una strategia difensiva riguardo all’indagine, con la senatrice Giulia Bongiorno coinvolta come legale difensore. In un questionario interno agli iscritti di FdI è stata posta la questione se l’indagine sia considerata un atto dovuto o un’interferenza indebita della magistratura.

Il clima di tensione continua a suscitare discussioni, in particolare per i rapporti tra il procuratore Lo Voi e l’avvocato Li Gotti, che hanno portato a domande di chiarezza da parte dei parlamentari di FdI.