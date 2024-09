Giorgia Meloni, il premio a New York e il messaggio a Elon Musk: cosa ha dichiarato

Durante la cerimonia di ricezione del premio ‘Global Citizen Award 2024’ dell’Atlantic Council, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di apprendere dalle lezioni del passato per affrontare le sfide attuali. La presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia supporta fermamente la libertà e la sovranità, in particolare in merito alla situazione in Ucraina, richiamando l’attenzione sul caos causato dalla legge del più forte e sulla lotta storica contro la schiavitù.

Meloni ha esaltato il valore del patriottismo e del nazionalismo, chiarendo che questi concetti non devono essere visti come sinonimi di aggressione, ma piuttosto come espressioni di identità culturale e di appartenenza a una comunità. Ha affermato che la libertà e i valori occidentali rappresentano le armi più temute dai regimi autoritari, sottolineando l’importanza di difendere la propria identità.

Riguardo alle crisi globali, Meloni ha osservato che ognuna di esse porta con sé opportunità di riflessione e azione. Ha esortato a recuperare la consapevolezza di chi siamo come popolo e a coltivare i valori derivati dall’incontro di cultura greca, diritto romano e umanesimo cristiano. Ha messo in guardia contro la narrativa di declino dell’Occidente, sostenendo che questo non deve impedirci di difendere i nostri principi.

Il suo messaggio ai regimi autoritari è chiaro: l’Occidente continuerà a difendere i propri valori. Meloni ha citato Ronald Reagan, affermando che la forza morale di persone libere è la vera arma contro le sfide contemporanee. Ha affermato che come politici si deve decidere se essere leader o semplici seguaci, sottolineando l’importanza di partire da se stessi per essere in grado di comprendere e rispettare gli altri.

Meloni ha identificato due rischi per l’Occidente: l’oikofobia, ovvero l’avversione per la propria casa, e la tendenza a disprezzarsi pur ritenendosi superiori. Ha avvertito che queste attitudini potrebbero rendere l’Occidente meno credibile sul panorama globale.

Infine, rivolgendo un messaggio ad Elon Musk, ha sottolineato l’importanza di governare i rischi legati all’intelligenza artificiale, affermando che la libertà non deve essere sacrificata in cambio di comodità. Ha invitato a riflettere sul futuro, per lasciare un’eredità migliore alle prossime generazioni.