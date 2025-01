Giorgia Meloni, il look per la conferenza di inizio anno: cosa ha scelto

La premier Giorgia Meloni ha partecipato alla conferenza stampa di inizio anno alla Camera dei deputati indossando una giacca color avorio di velluto e una camicetta bianca di cotone. La sua acconciatura presentava capelli sciolti in morbide onde, mentre ha completato il suo look con orecchini pendenti dorati, un accessorio che utilizza frequentemente. Meloni ha dimostrato di avere una predilezione per abiti dai toni chiari, come evidenziato anche nella sua apparizione alla conferenza stampa di fine anno del 2023, dove aveva scelto una giacca color sabbia abbinata a una maglia bianca. La scelta dei colori e degli accessori riflette un’immagine curata e attenta, che sembra essere una costante nel suo stile.