Giorgia Meloni, gli auguri a distanza della sorella Arianna

Arianna Meloni ha scelto Instagram per fare gli auguri alla sorella Giorgia, che compie 48 anni mentre si trova ad Abu Dhabi per firmare un’intesa trilaterale con gli Emirati Arabi e l’Albania, focalizzata sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel suo messaggio, Arianna esprime orgoglio per il lavoro svolto dalla sorella, sottolineando come sia diventata un simbolo per milioni di persone che la sostengono. Aggiunge frasi affettuose come “Il sorriso non perdiamolo mai” e arricchisce il post con cuori, rose e fotografie che ritraggono momenti trascorsi insieme.