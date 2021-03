Giorgia Meloni ha espresso solidarietà nei confronti di Tommaso Zorzi, oggi sotto attacco per non aver detto nulla durante le castronerie pronunciate dell’Onorevole al Maurizio Costanzo Show in merito alla legge Zan.

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, infatti, ha preferito tacere ed oggi è stato sommerso da critiche e qualche insulto, che lui stesso ha raccontato su Instagram.

“Ho letto cose tipo ‘Non voglio più io la legge perché voglio picchiare Tommaso Zorzi e uscirne innocente‘, oppure ‘Per farvi capire l’odio che provo per Tommaso Zorzi se lo trovassi per strada lo tirerei sotto con la macchina, per poi fare retromarcia e passarci sopra di nuovo‘.”.

Commenti che hanno fatto scalpore e che sono stati condannati da Giorgia Meloni su Instagram. Perché sì, quando si tratta di condannare l’odio a parole, la Meloni è sempre in prima linea. Se si tratta di scriverlo nero su bianco su una legge ad hoc, giammai.

“Durante la puntata di ieri al “Maurizio Costanzo Show” ho avuto il piacere di confrontarmi con diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi. Con Tommaso abbiamo discusso della proposta del voto ai 16enni e abbiamo ricordato, tra qualche sorriso, la famosa hit da lui lanciata “Io Sono Giorgia”. Ebbene, qualcuno non ha gradito quel clima di confronto pacifico e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me. A lui tutta la mia solidarietà per i gravi insulti e le offese ricevute, sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo. Al prossimo confronto”

Tommaso Zorzi muto davanti le castronerie di Giorgia Meloni: lui rompe il silenzio

Via Instagram, oggi, la pronta replica di Zorzi alla polemica.